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  • Design moderno, concebido para durar
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Series 5000Jarro de vidro – leve, 1,7 litros

HD9339/80

4.5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Design moderno, concebido para durar
O nosso jarro de vidro de 1,7 L, de tamanho familiar, apresenta um design moderno com um indicador de luz azul intuitivo no interior da base para o informar quando o jarro está ligado.
Ver todos os benefícios

Vidro transparente resistente com sensor de luz

Design moderno, concebido para durar

  • 1,7 L

  • Tampa amovível

  • Indicador de luz azul

Resistência de aquecimento plana para uma fervura rápida

Resistência de aquecimento plana para uma fervura rápida

Uma resistência em aço inoxidável oculta garante uma fervura rápida e uma limpeza fácil.

O filtro de microrrede recolhe partículas minúsculas de calcário

O filtro de microrrede recolhe partículas minúsculas de calcário

Um filtro de microrrede amovível no bico recolhe partículas minúsculas de calcário, com dimensões de até 200 mícron, garantindo a boa qualidade do chá.

Sistema de segurança multifunções contra funcionamento a seco

Sistema de segurança multifunções contra funcionamento a seco

O sistema de segurança multifunções protege contra o funcionamento a seco, com desligar automático quando a água está pronta.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

14/05/2022

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente jarro

Funciona perfeitamente como esperado. Aquece rapidamente. Como é de vidro transparente consigo ver quando há calcário no fundo e poder retirar quando necessário.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Series 5000 HD9339/80 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Series 5000 HD9339/80 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros

18/01/2024

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

πολύ καλό προϊόν με καλή τιμή

Αρκετά καλή απόδοση , το καθάρισμα τησ γυάλινης επιφάνειασ λίγο δύσκολο με τα άλατα ,

Pontos positivos

ποιότητα , τιμή και λειτουργικότητα

Pontos negativos

Καθαρισμός από άλατα τον νερού στην γυάλινη επιφάνεια

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Series 5000 HD9339/80 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L

Sim, recomendo este produto

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