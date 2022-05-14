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Política de devolução de 30 dias
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1,7 L
Tampa amovível
Indicador de luz azul
Uma resistência em aço inoxidável oculta garante uma fervura rápida e uma limpeza fácil.
Um filtro de microrrede amovível no bico recolhe partículas minúsculas de calcário, com dimensões de até 200 mícron, garantindo a boa qualidade do chá.
O sistema de segurança multifunções protege contra o funcionamento a seco, com desligar automático quando a água está pronta.
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
14/05/2022
Portugal
Comprador verificado
Excelente jarro
Funciona perfeitamente como esperado. Aquece rapidamente. Como é de vidro transparente consigo ver quando há calcário no fundo e poder retirar quando necessário.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Series 5000 HD9339/80 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Series 5000 HD9339/80 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros
Nick357
18/01/2024
Ελλάδα
Comprador verificado
πολύ καλό προϊόν με καλή τιμή
Αρκετά καλή απόδοση , το καθάρισμα τησ γυάλινης επιφάνειασ λίγο δύσκολο με τα άλατα ,
Pontos positivos
ποιότητα , τιμή και λειτουργικότητα
Pontos negativos
Καθαρισμός από άλατα τον νερού στην γυάλινη επιφάνεια
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Series 5000 HD9339/80 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Series 5000 HD9339/80 Γυάλινος Βραστήρας - ελαφρύς, 1,7 L