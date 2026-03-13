Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Jarros
Todas as séries
Series 5000 Jarro de vidro – leve, 1,7 litros
Assistência
HD9339/80
Ir para loja
Registe o seu produto
Registe-se num período de 90 dias após a compra e obtenha garantia alargada (podem aplicar-se condições).
Eco passport Philips Series 5000 Glass kettle - English (US)
EU Declaration of Conformity - English (US)
O meu jarro Philips não liga
O meu jarro Philips está sujo com pequenas manchas em forma de pontos no interior
Contactar a Philips
Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).