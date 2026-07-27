Definição de preparação "Guardar favorito" prática

Pode guardar o seu prato favorito e este será confecionado como gosta sempre que o desejar e à distância de um toque num botão. A função "Favorito" vai cozinhar a sua refeição para o tempo e temperatura perfeitos para a máxima conveniência. Quer se trate de um delicioso pequeno-almoço quente ou de uma receita de família favorita, o resultado é sempre perfeito.