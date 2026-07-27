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  • Todo o sabor sem nenhuma gordura. Sem esforço.
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PremiumAirfryer XXL

HD9860/91

Todo o sabor sem nenhuma gordura. Sem esforço.
A nova Airfryer XXL da Philips pensa e cozinha por si. Com a tecnologia Smart Sensing, a Airfryer ajusta automaticamente o tempo e a temperatura durante a cozedura para pratos perfeitamente cozinhados. Selecione e desfrute de cada garfada!
Ver todos os benefícios

Basta premir um botão para obter resultados perfeitos

Todo o sabor sem nenhuma gordura. Sem esforço.

  • Tecnologia Smart Sensing

  • Tecnologia de remoção de gordura

  • Tecnologia Rapid Air

  • Preto, cobre, 1,4 kg

Programas Smart Chef para pratos conhecidos

Programas Smart Chef para pratos conhecidos

Os nossos chefes profissionais projetaram os programas Smart Chef para que não tivesse de pensar e cozinhar. Batatas fritas frescas ou congeladas, coxas de frango ou um frango inteiro e até um peixe inteiro à distância de um toque. A sua Airfryer XXL pensa e cozinha por si.

Definição de preparação "Guardar favorito" prática

Definição de preparação "Guardar favorito" prática

Pode guardar o seu prato favorito e este será confecionado como gosta sempre que o desejar e à distância de um toque num botão. A função "Favorito" vai cozinhar a sua refeição para o tempo e temperatura perfeitos para a máxima conveniência. Quer se trate de um delicioso pequeno-almoço quente ou de uma receita de família favorita, o resultado é sempre perfeito.

A Airfryer original com um fluxo de ar até 7 vezes mais rápido*

A Airfryer original com um fluxo de ar até 7 vezes mais rápido*

Desfrute de alimentos fritos mais saudáveis, estaladiços no exterior e tenros no interior, com até 90% menos de gordura.* A Airfryer XXL da Philips utiliza ar quente (em vez de óleo) para fritar alimentos com pouco ou nenhum óleo adicionado. A tecnologia Rapid Air da Philips cria um fluxo de ar 7 vezes mais rápido para que possa desfrutar de resultados** mais estaladiços e um sabor delicioso.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional

  2. A tecnologia Rapid Air aumenta 7 vezes a velocidade do fluxo de ar no cesto em comparação com a velocidade do fluxo de ar numa Philips Viva Airfryer com parte inferior plana

  3. Remoção de gordura de 3 pernas de frango cruas, cozinhadas a 180 °C durante 24 min

  4. Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.