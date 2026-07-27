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HD9956/00
1 tabuleiro para pastelaria de tamanho familiar
9 formas em silicone para queques
Com este kit especial para pastelaria Philips Airfryer de tamanho familiar XXL, pode preparar todas as suas receitas de pastelaria favoritas. O prato para forno de tamanho familiar tem uma capacidade de 3 l e é perfeito para fazer porções maiores e explorar novos pratos, como refeições e guisados preparados numa só panela, desde legumes a carne e desde salgados a doces.
A remoção dos queques ou cupcakes destas formas para queques da Airfryer é fácil, graças ao material flexível. Os rebordos ondulados dão um aspeto ainda melhor às suas formas para queques! Fabricadas em silicone inodoro, pode reutilizar estas formas para queques da Airfryer vezes sem conta!
Inspiração infinita com receitas Philips HomeID dos nossos chefes especializados e de milhões de utilizadores para expandir o seu repertório. Quanto mais utiliza a HomeID, mais recomendações personalizadas obtém.*
Críticas
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