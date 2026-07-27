Acessório de cozedura antiaderente

Com este kit especial para pastelaria Philips Airfryer de tamanho familiar XXL, pode preparar todas as suas receitas de pastelaria favoritas. O prato para forno de tamanho familiar tem uma capacidade de 3 l e é perfeito para fazer porções maiores e explorar novos pratos, como refeições e guisados preparados numa só panela, desde legumes a carne e desde salgados a doces.