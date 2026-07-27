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  • Kit para pastelaria de tamanho familiar
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Acessórios para Philips AirfyerKit para pastelaria de tamanho familiar

HD9956/00

Kit para pastelaria de tamanho familiar
O kit para pastelaria de tamanho familiar é o acessório ideal para aumentar a versatilidade da Airfryer Combi XXL da série 7000 ou da Airfryer XXL Premium. Coza pão e prepare quiches, caçarolas, pratos de caril, sopas, bolos, queques deliciosos... e muito mais!
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Acessórios para dominar a cozedura na Airfryer

Kit para pastelaria de tamanho familiar

  • 1 tabuleiro para pastelaria de tamanho familiar

  • 9 formas em silicone para queques

Acessório de cozedura antiaderente

Acessório de cozedura antiaderente

Com este kit especial para pastelaria Philips Airfryer de tamanho familiar XXL, pode preparar todas as suas receitas de pastelaria favoritas. O prato para forno de tamanho familiar tem uma capacidade de 3 l e é perfeito para fazer porções maiores e explorar novos pratos, como refeições e guisados preparados numa só panela, desde legumes a carne e desde salgados a doces.

9 formas em silicone para queques para desfrutar de diferentes pratos no forno

9 formas em silicone para queques para desfrutar de diferentes pratos no forno

A remoção dos queques ou cupcakes destas formas para queques da Airfryer é fácil, graças ao material flexível. Os rebordos ondulados dão um aspeto ainda melhor às suas formas para queques! Fabricadas em silicone inodoro, pode reutilizar estas formas para queques da Airfryer vezes sem conta!

Inspiração diária para novas receitas

Inspiração diária para novas receitas

Inspiração infinita com receitas Philips HomeID dos nossos chefes especializados e de milhões de utilizadores para expandir o seu repertório. Quanto mais utiliza a HomeID, mais recomendações personalizadas obtém.*

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