Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Tecnologia Smart Sensing
Tecnologia de remoção de gordura
Tecnologia Rapid Air
Preto, cobre, 1,4 kg
Passe de um principiante para um chef da Airfryer com a HomeID e a Philips Airfryer XXL. Explore centenas de receitas fantásticas e experimente uma variedade de pratos novos e emocionantes.
Desfrute de alimentos fritos mais saudáveis, estaladiços no exterior e tenros no interior, com até 90% menos de gordura.* A Airfryer XXL da Philips utiliza ar quente (em vez de óleo) para fritar alimentos com pouco ou nenhum óleo adicionado. A tecnologia Rapid Air da Philips cria um fluxo de ar 7 vezes mais rápido para que possa desfrutar de resultados** mais estaladiços e um sabor delicioso.
Pode preparar centenas de pratos na sua Airfryer XXL. Frite, coza, grelhe, asse e até aqueça as suas refeições. Cada dentada é tão deliciosa quanto a anterior graças ao fluxo de ar da Philips e ao design em forma de estrela-do-mar. Cozinha os alimentos uniformemente em todos os lados para refeições perfeitas em todas as ocasiões.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Ράνια 64
20/01/2024
Ελλάδα
Comprador verificado
Υπέροχο προϊόν
Είναι ένα πολύ καλό προϊόν. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα.
Pontos positivos
Χρησιμοποιώ ελάχιστο λάδι
Pontos negativos
Έχει ένα κάδο.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium HD9867/90 Airfryer XXL
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Premium HD9867/90 Airfryer XXL
Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional
A tecnologia Rapid Air aumenta 7 vezes a velocidade do fluxo de ar no cesto em comparação com a velocidade do fluxo de ar numa Philips Viva Airfryer com parte inferior plana
Remoção de gordura de 3 pernas de frango cruas, cozinhadas a 180 °C durante 24 min
Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.