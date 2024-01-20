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  • Todo o sabor sem nenhuma gordura. Sem esforço.
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PremiumAirfryer XXL

HD9867/90

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Todo o sabor sem nenhuma gordura. Sem esforço.
A nova Airfryer XXL da Philips pensa e cozinha por si. Com a tecnologia Smart Sensing, a Airfryer ajusta automaticamente o tempo e a temperatura durante a cozedura para pratos perfeitamente cozinhados. Selecione e desfrute de cada garfada!
Ver todos os benefícios

Basta premir um botão para obter resultados perfeitos

Todo o sabor sem nenhuma gordura. Sem esforço.

  • Tecnologia Smart Sensing

  • Tecnologia de remoção de gordura

  • Tecnologia Rapid Air

  • Preto, cobre, 1,4 kg

Uma aplicação com centenas de receitas

Uma aplicação com centenas de receitas

Passe de um principiante para um chef da Airfryer com a HomeID e a Philips Airfryer XXL. Explore centenas de receitas fantásticas e experimente uma variedade de pratos novos e emocionantes.

A Airfryer original com um fluxo de ar até 7 vezes mais rápido*

A Airfryer original com um fluxo de ar até 7 vezes mais rápido*

Desfrute de alimentos fritos mais saudáveis, estaladiços no exterior e tenros no interior, com até 90% menos de gordura.* A Airfryer XXL da Philips utiliza ar quente (em vez de óleo) para fritar alimentos com pouco ou nenhum óleo adicionado. A tecnologia Rapid Air da Philips cria um fluxo de ar 7 vezes mais rápido para que possa desfrutar de resultados** mais estaladiços e um sabor delicioso.

Versátil: fritar, cozer, grelhar, assar e até mesmo aquecer!

Versátil: fritar, cozer, grelhar, assar e até mesmo aquecer!

Pode preparar centenas de pratos na sua Airfryer XXL. Frite, coza, grelhe, asse e até aqueça as suas refeições. Cada dentada é tão deliciosa quanto a anterior graças ao fluxo de ar da Philips e ao design em forma de estrela-do-mar. Cozinha os alimentos uniformemente em todos os lados para refeições perfeitas em todas as ocasiões.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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20/01/2024

Ελλάδα

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Υπέροχο προϊόν

Είναι ένα πολύ καλό προϊόν. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα.

Pontos positivos

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Pontos negativos

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Esta avaliação foi feita para Premium HD9867/90 Airfryer XXL

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Avisos legais

  1. Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional

  2. A tecnologia Rapid Air aumenta 7 vezes a velocidade do fluxo de ar no cesto em comparação com a velocidade do fluxo de ar numa Philips Viva Airfryer com parte inferior plana

  3. Remoção de gordura de 3 pernas de frango cruas, cozinhadas a 180 °C durante 24 min

  4. Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.