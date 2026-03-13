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Premium Airfryer XXL
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HD9867/90
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Airfryer HD986X HD987X sDFU EU
03a_UKCA DoC - English (US)
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Como utilizar as predefinições na Philips Airfryer?
Por que motivo a minha Philips Airfryer emite sinais sonoros durante a preparação?
Onde se encontra o número de modelo e de série na minha Airfryer da Philips?
Que tipo de forma para bolos posso utilizar na Philips Airfryer?
Onde posso encontrar receitas para a minha Airfryer da Philips?
Acessórios para Philips AirfyerKit para pastelaria de tamanho familiar
O ecrã da Philips Airfryer apresenta 5 ou 6 traços
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