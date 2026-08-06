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Acessórios para Philips Airfyer Kit para pastelaria de tamanho familiar
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Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
O kit para pastelaria de tamanho familiar é o acessório ideal para aumentar a versatilidade da Airfryer Combi XXL da série 7000 ou da Airfryer XXL Premium. Coza pão e prepare quiches, caçarolas, pratos de caril, sopas, bolos, queques deliciosos... e muito mais!
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