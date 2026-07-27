A Airfryer original com um fluxo de ar até 7 vezes mais rápido***

Desfrute de alimentos fritos mais saudáveis, estaladiços no exterior e tenros no interior, com até 90% menos de gordura.** A Philips Airfryer XXL utiliza ar quente (em vez de óleo) para fritar alimentos com pouco ou nenhum óleo adicionado. A tecnologia Rapid Air da Philips cria um fluxo de ar 7 vezes mais rápido para que possa desfrutar de resultados mais estaladiços*** e um sabor delicioso.