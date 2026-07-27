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  • Todo o sabor sem nenhuma gordura. Sem esforço.
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PremiumAirfryer XXL

HD9870/20

Todo o sabor sem nenhuma gordura. Sem esforço.
Mais inteligente, mais fácil e mais saboroso. A tecnologia Smart Sensing pensa e cozinha por si. A Airfryer ajusta automaticamente o tempo e a temperatura durante a cozedura para pratos perfeitamente cozinhados. Selecione e desfrute de cada garfada!
Ver todos os benefícios

Basta premir um botão para obter resultados perfeitos

Todo o sabor sem nenhuma gordura. Sem esforço.

  • Tecnologia Smart Sensing

  • Tecnologia de remoção de gordura

  • Tecnologia Rapid Air

  • Branco champanhe, 1,4 kg

Programas Smart Chef para pratos conhecidos

Programas Smart Chef para pratos conhecidos

Os nossos chefes profissionais projetaram os programas Smart Chef para que não tivesse de pensar e cozinhar. Com apenas um toque, prepare batatas fritas frescas ou congeladas, coxas ou um frango inteiro e até um peixe inteiro utilizando a sua Airfryer XXL.

A tecnologia de remoção de gordura separa e recolhe o excesso de gordura

A tecnologia de remoção de gordura separa e recolhe o excesso de gordura

Agora pode comer pratos mais saudáveis e remover o excesso de gordura dos alimentos. A Airfryer XXL da Philips conta com tecnologia de remoção de gordura que separa e absorve o excesso de gordura. Desfrute de todo o sabor de um frango assado inteiro com pele estaladiça, carne tenra e até 50% menos de gordura saturada.*

A Airfryer original com um fluxo de ar até 7 vezes mais rápido***

A Airfryer original com um fluxo de ar até 7 vezes mais rápido***

Desfrute de alimentos fritos mais saudáveis, estaladiços no exterior e tenros no interior, com até 90% menos de gordura.** A Philips Airfryer XXL utiliza ar quente (em vez de óleo) para fritar alimentos com pouco ou nenhum óleo adicionado. A tecnologia Rapid Air da Philips cria um fluxo de ar 7 vezes mais rápido para que possa desfrutar de resultados mais estaladiços*** e um sabor delicioso.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Remoção de gordura de 3 pernas de frango cruas, cozinhadas a 180 °C durante 24 min

  2. Em comparação com batatas fritas preparadas numa fritadeira convencional da Philips

  3. A tecnologia Rapid Air da Philips aumenta 7 vezes a velocidade do fluxo de ar no cesto em comparação com a velocidade do fluxo de ar numa Viva Airfryer da Philips com parte inferior plana

  4. A capacidade em litros refere-se ao volume total do recipiente

  5. O número de receitas pode variar consoante o país

  6. Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200 °C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.