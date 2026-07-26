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Acessórios Airfryer Kit para mestres de festas Compact
Descontinuado
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HD9904/01
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Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
Com este kit especial para mestres de festas Philips Airfryer, pode organizar uma festa divertida e saudável com todos os seus pratos para festas favoritos. Maximize a capacidade de preparação da Airfryer com a grelha de dois níveis e as formas para queques.
Todas (9)
Que tipo de forma para bolos posso utilizar na Philips Airfryer?
Onde se encontra o número de modelo e de série na minha Airfryer da Philips?
Posso usar papel vegetal/folha de alumínio na Airfryer?
Como e quando utilizar óleo na minha Philips Airfryer?
Quais batatas congeladas posso preparar na Airfryer?
A minha aplicação Philips HomeID fechou ou falhou
O revestimento do recipiente/cesto da Airfryer descasca
A minha Philips Airfryer emite um ruído
As batatas fritas da minha Philips Airfryer não ficaram como esperava
Os alimentos da Philips Airfryer não estão estaladiços ou conforme esperado
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