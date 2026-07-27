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  • Kit para mestres de festas
  • Kit para mestres de festas
  • Kit para mestres de festas
  • Kit para mestres de festas

Descontinuado

Acessórios AirfryerKit para mestres de festas Compact

HD9904/01

Kit para mestres de festas
Com este kit especial para mestres de festas Philips Airfryer, pode organizar uma festa divertida e saudável com todos os seus pratos para festas favoritos. Maximize a capacidade de preparação da Airfryer com a grelha de dois níveis e as formas para queques.
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Produtos compatíveis
Série 2000

Série 2000
Airfryer da série 2000 de 4,2 L

NA220/00

Série 2000

Série 2000
Airfryer da série 2000 de 4,2 L (prateado)

NA221/00

Acessórios e sugestões para dominar os snacks das festas

Kit para mestres de festas

  • Kit de acessórios

  • 1 acessório de camada dupla

  • 7 formas em silicone para queques

  • 1 folheto de receitas

Duplique a sua superfície de preparação com o acessório de camada dupla

Maximize o espaço de preparação da sua Airfryer com o acessório de camada dupla. Coza, grelhe ou frite hambúrgueres saborosos, asas de frango, peixe e muito mais de uma forma fácil, rápida e mais saudável.

7 formas em silicone para queques para desfrutar diferentes pratos no forno

Existe sempre uma desculpa para ter queques. Quer seja porque se está a aproximar um aniversário ou simplesmente porque quer mimar a sua família. Estas formas para queques permitem-lhe criar guloseimas individuais para os seus convidados.

Folheto para dominar competências de festa na Airfryer

Folheto para dominar competências de festa na Airfryer

Está incluído um folheto com sugestões do chef, receitas para principiantes e tempos de cozedura na Airfryer

Especificações técnicas

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