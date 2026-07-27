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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HD9904/01
Kit de acessórios
1 acessório de camada dupla
7 formas em silicone para queques
1 folheto de receitas
Maximize o espaço de preparação da sua Airfryer com o acessório de camada dupla. Coza, grelhe ou frite hambúrgueres saborosos, asas de frango, peixe e muito mais de uma forma fácil, rápida e mais saudável.
Existe sempre uma desculpa para ter queques. Quer seja porque se está a aproximar um aniversário ou simplesmente porque quer mimar a sua família. Estas formas para queques permitem-lhe criar guloseimas individuais para os seus convidados.
Está incluído um folheto com sugestões do chef, receitas para principiantes e tempos de cozedura na Airfryer
Críticas