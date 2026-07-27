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  • Recipiente para grelhar da Airfryer
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Descontinuado

Avance CollectionAcessório do recipiente para grelhar da Airfryer

HD9911/90

Recipiente para grelhar da Airfryer
Obtenha os melhores e mais saudáveis grelhados de peixe, carne e vegetais graças à tecnologia Rapid Air combinada com a superfície única perfurada com saliências típicas! Graças à superfície antiaderente, os alimentos soltam-se sem esforço e é muito fácil de limpar!
Ver todos os benefícios

Para fritos e grelhados deliciosos sem agarrar!

Recipiente para grelhar da Airfryer

  • Grelhados excelentes

  • Cozinhar com versatilidade

  • Superfície antiaderente

Superfície perfurada para um fluxo de ar rápido ideal enquanto grelha

Descubra a nova forma de grelhar os seus alimentos graças à superfície exclusiva deste recipiente para grelhar da Airfryer. Devido à tecnologia Rapid Air, os seus alimentos são cozinhados de uma forma mais saudável, pois pode cozinhar com pouco ou nenhum óleo. Além disso, a gordura em excesso pode pingar facilmente enquanto grelha, devido à superfície perfurada.

Recipiente antiaderente de alta qualidade para que os alimentos se soltem facilmente

Com a superfície antiaderente, soltar os seus alimentos grelhados é tão fácil quanto colocá-los. Desta forma, obtém carne grelhada na perfeição e pode até preparar alimentos mais delicados, como peixe e legumes.

Com uma superfície maximizada, pode até grelhar um peixe inteiro

A superfície é maximizada em comparação com o cesto normal, por isso, pode fritar ou grelhar facilmente um peixe inteiro, um bife grande ou porções generosas de legumes.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Ao cozer peixe, em comparação com o cesto padrão da Philips Airfryer.