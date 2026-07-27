Superfície perfurada para um fluxo de ar rápido ideal enquanto grelha

Descubra a nova forma de grelhar os seus alimentos graças à superfície exclusiva deste recipiente para grelhar da Airfryer. Devido à tecnologia Rapid Air, os seus alimentos são cozinhados de uma forma mais saudável, pois pode cozinhar com pouco ou nenhum óleo. Além disso, a gordura em excesso pode pingar facilmente enquanto grelha, devido à superfície perfurada.