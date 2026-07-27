Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
HD9911/90
Grelhados excelentes
Cozinhar com versatilidade
Superfície antiaderente
Descubra a nova forma de grelhar os seus alimentos graças à superfície exclusiva deste recipiente para grelhar da Airfryer. Devido à tecnologia Rapid Air, os seus alimentos são cozinhados de uma forma mais saudável, pois pode cozinhar com pouco ou nenhum óleo. Além disso, a gordura em excesso pode pingar facilmente enquanto grelha, devido à superfície perfurada.
Com a superfície antiaderente, soltar os seus alimentos grelhados é tão fácil quanto colocá-los. Desta forma, obtém carne grelhada na perfeição e pode até preparar alimentos mais delicados, como peixe e legumes.
A superfície é maximizada em comparação com o cesto normal, por isso, pode fritar ou grelhar facilmente um peixe inteiro, um bife grande ou porções generosas de legumes.
Críticas
Ao cozer peixe, em comparação com o cesto padrão da Philips Airfryer.