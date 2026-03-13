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Avance Collection Acessório do recipiente para grelhar da Airfryer

Descontinuado

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Avance CollectionAcessório do recipiente para grelhar da Airfryer

HD9911/90

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Manuais e documentação

User Manual Philips Avance Collection Airfryer Grill Pan accessory HD9911/90

  • PDF ficheiro, 2 MB
  • 13 March 2026

Obtenha os melhores e mais saudáveis grelhados de peixe, carne e vegetais graças à tecnologia Rapid Air combinada com a superfície única perfurada com saliências típicas! Graças à superfície antiaderente, os alimentos soltam-se sem esforço e é muito fácil de limpar!

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  • 26 July 2026

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