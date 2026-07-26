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Acessórios Airfryer Kit de pastelaria L

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HD9925/01

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O kit de pastelaria L é o acessório ideal para aumentar a versatilidade da Airfryer compacta. Prepare pratos deliciosos como lasanhas, caçarolas, caril, sopas, bolos, queques... e muito mais!

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  • 26 July 2026

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