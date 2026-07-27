7 formas em silicone para queques para desfrutar diferentes pratos no forno

A remoção dos queques ou cupcakes destas formas para queques da Airfryer é fácil, graças ao material flexível. Os rebordos ondulados dão um aspeto ainda melhor às suas formas para queques! Fabricadas em silicone inodoro, pode reutilizar estas formas para queques da Airfryer vezes sem conta!