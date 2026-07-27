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Descontinuado
HD9925/01
1 acessório de pastelaria
7 formas em silicone para queques
Acessório de pastelaria. Com o kit para pastelaria Philips Airfryer L, pode preparar todas as suas receitas de pastelaria favoritas. A capacidade de 1,3 l é excelente para preparar queques, brownies, bolos pequenos e outros pratos. Desfrute!
A remoção dos queques ou cupcakes destas formas para queques da Airfryer é fácil, graças ao material flexível. Os rebordos ondulados dão um aspeto ainda melhor às suas formas para queques! Fabricadas em silicone inodoro, pode reutilizar estas formas para queques da Airfryer vezes sem conta!
Inspiração infinita com receitas Philips HomeID dos nossos chefes especializados e de milhões de utilizadores para expandir o seu repertório. Quanto mais utiliza a HomeID, mais recomendações personalizadas obtém.*
Críticas
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