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  • Kit de pastelaria L
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Descontinuado

Acessórios AirfryerKit de pastelaria L

HD9925/01

Kit de pastelaria L
O kit de pastelaria L é o acessório ideal para aumentar a versatilidade da Airfryer compacta. Prepare pratos deliciosos como lasanhas, caçarolas, caril, sopas, bolos, queques... e muito mais!
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Produtos compatíveis
Airfryer

Airfryer
Airfryer 5000 Series Connected

HD9255/60

Airfryer

Airfryer
Airfryer 5000 Series Connected

HD9255/90

Acessórios para dominar receitas de pastelaria

Kit de pastelaria L

  • 1 acessório de pastelaria

  • 7 formas em silicone para queques

Acessório de cozedura

Acessório de cozedura

Acessório de pastelaria. Com o kit para pastelaria Philips Airfryer L, pode preparar todas as suas receitas de pastelaria favoritas. A capacidade de 1,3 l é excelente para preparar queques, brownies, bolos pequenos e outros pratos. Desfrute!

7 formas em silicone para queques para desfrutar diferentes pratos no forno

7 formas em silicone para queques para desfrutar diferentes pratos no forno

A remoção dos queques ou cupcakes destas formas para queques da Airfryer é fácil, graças ao material flexível. Os rebordos ondulados dão um aspeto ainda melhor às suas formas para queques! Fabricadas em silicone inodoro, pode reutilizar estas formas para queques da Airfryer vezes sem conta!

Inspiração diária para novas receitas

Inspiração diária para novas receitas

Inspiração infinita com receitas Philips HomeID dos nossos chefes especializados e de milhões de utilizadores para expandir o seu repertório. Quanto mais utiliza a HomeID, mais recomendações personalizadas obtém.*

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