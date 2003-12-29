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Descontinuado
HI108/01
Fácil de utilizar e de longa duração
O ferro a seco leve e delicado da Philips com um peso reduzido e um alto desempenho poupa-lhe esforço e proporciona-lhe óptimos resultados.
Base polida
1000 W
Cabo com 1,7 m de comprimento
Base polida
A ranhura para os botões torna o engomar mais rápido junto a botões e costuras.
A zona texturizada na pega do ferro assegura que pode segurá-la de forma confortável e ergonómica, adaptando-se à sua mão e sem escorregar enquanto passa a ferro.
Prémios
Críticas