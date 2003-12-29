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  • Fácil de utilizar e de longa duração
  • Fácil de utilizar e de longa duração

Descontinuado

LightCareFerro seco

HI108/01

1 prémio

Fácil de utilizar e de longa duração

O ferro a seco leve e delicado da Philips com um peso reduzido e um alto desempenho poupa-lhe esforço e proporciona-lhe óptimos resultados.

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Fácil de utilizar e de longa duração

  • Base polida

  • 1000 W

  • Cabo com 1,7 m de comprimento

Base polida

Base polida

Base polida

A ranhura para os botões faz com que seja mais rápido engomar junto a botões e costuras

A ranhura para os botões faz com que seja mais rápido engomar junto a botões e costuras

A ranhura para os botões torna o engomar mais rápido junto a botões e costuras.

Pega confortável com zona texturizada para segurar facilmente

Pega confortável com zona texturizada para segurar facilmente

A zona texturizada na pega do ferro assegura que pode segurá-la de forma confortável e ergonómica, adaptando-se à sua mão e sem escorregar enquanto passa a ferro.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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