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Manuais e documentação

User Manual Philips

  • PDF ficheiro, 294.8 kB
  • 13 March 2026

O ferro a seco leve e delicado da Philips com um peso reduzido e um alto desempenho poupa-lhe esforço e proporciona-lhe óptimos resultados.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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