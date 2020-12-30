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Descontinuado
HP4930/00
Seque o seu cabelo com cuidados especiais
Trate do seu cabelo com este secador fácil de utilizar. O Salon Essential é dobrável, no entanto, dispõe de 1100 W de potência para secar o seu cabelo, no seu nível máximo.
1100 W
Dobrável
Este secador de cabelo de 1100 W cria um nível de fluxo de ar perfeito e uma potência de secagem delicada para resultados magníficos, dia após dia.
A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um resultado final perfeito. Três regulações flexíveis garantem penteados precisos e modelados.
O concentrador do secador de cabelo actua direccionando o fluxo de ar através da abertura para áreas específicas. Isto resulta em modelações precisas e é óptimo para retoques ou para concluir um penteado.
Críticas