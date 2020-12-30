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Salon EssentialSecador

HP4930/00

Seque o seu cabelo com cuidados especiais

Trate do seu cabelo com este secador fácil de utilizar. O Salon Essential é dobrável, no entanto, dispõe de 1100 W de potência para secar o seu cabelo, no seu nível máximo.

Ver todos os benefícios

Salon Essential

Seque o seu cabelo com cuidados especiais

  • 1100 W

  • Dobrável

1100 W para resultados magníficos

1100 W para resultados magníficos

Este secador de cabelo de 1100 W cria um nível de fluxo de ar perfeito e uma potência de secagem delicada para resultados magníficos, dia após dia.

Três regulações flexíveis para maior controlo

Três regulações flexíveis para maior controlo

A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um resultado final perfeito. Três regulações flexíveis garantem penteados precisos e modelados.

Bico concentrador estreito para fluxo de ar direccionado

Bico concentrador estreito para fluxo de ar direccionado

O concentrador do secador de cabelo actua direccionando o fluxo de ar através da abertura para áreas específicas. Isto resulta em modelações precisas e é óptimo para retoques ou para concluir um penteado.

Especificações técnicas

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Críticas

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