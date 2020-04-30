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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
para pernas
Sistema de corte com cabeça única
Funciona a pilhas
A cabeça de corte pequena e suave protege a sua pele deixando-a mais suave e macia
Para um manuseamento confortável
Para uma utilização suave e confortável durante o duche ou banho. Pega antideslizante para um manuseamento perfeito a húmido e a seco.
4.0
de 5
139
Críticas
81%
recomendam este produto
Caminero21
30/04/2020
España
Excelente funcionalidad
Es eficiente y dinámica muy buen diseño y eficaz en el depilado
Pontos positivos
Versatibilidad
Pontos negativos
Pilas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6342/00 Wet and Dry electric shaver
Sim, recomendo este produto
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florinesro
15/12/2013
España
la mejor
podría ser mejor regalo para ti o para otra persona es una de la mejor .
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Zrein
13/12/2013
España
Perfecto para cualquier zona del cuerpo
Es muy ligera, cómoda de usar y de fácil limpieza, asi que este producto me ayuda muchísimimo en mi cuidado personal. Es rápida y no irrita, la uso en todo el cuerpo, incluso puede utilizarse en el rostro sin ningún problema. ;) Además me encanta que puedan usarse pilas recargables, lo que le da una gran autonomía :D.
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