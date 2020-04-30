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Descontinuado

SatinShave EssentialDepiladora de corte eléctrica a húmido e a seco

HP6342/00

4
| (139) Críticas | 81% recomendam este produto
Depilação segura e fácil
Com esta prática depiladora de corte pode depilar todo o corpo de forma rápida, fácil e segura. O segredo é a pequena cabeça de corte que corta rapidamente, enquanto protege a sua pele. Uma sensação confortável e suave após cada utilização!
Ver todos os benefícios

Depilação segura e fácil

  • para pernas

  • Sistema de corte com cabeça única

  • Funciona a pilhas

Sistema de depilação seguro para a melhor protecção da pele

Sistema de depilação seguro para a melhor protecção da pele

A cabeça de corte pequena e suave protege a sua pele deixando-a mais suave e macia

Pega ergonómica com perfil

Pega ergonómica com perfil

Para um manuseamento confortável

Tecnologia Wet & Dry para usar no banho ou no duche

Tecnologia Wet & Dry para usar no banho ou no duche

Para uma utilização suave e confortável durante o duche ou banho. Pega antideslizante para um manuseamento perfeito a húmido e a seco.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

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4.0

de 5

139

Críticas

81%

recomendam este produto

30/04/2020

España

España

Excelente funcionalidad

Es eficiente y dinámica muy buen diseño y eficaz en el depilado

Pontos positivos

Versatibilidad

Pontos negativos

Pilas

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Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6342/00 Wet and Dry electric shaver

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15/12/2013

España

España

la mejor

podría ser mejor regalo para ti o para otra persona es una de la mejor .

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13/12/2013

España

España

Perfecto para cualquier zona del cuerpo

Es muy ligera, cómoda de usar y de fácil limpieza, asi que este producto me ayuda muchísimimo en mi cuidado personal. Es rápida y no irrita, la uso en todo el cuerpo, incluso puede utilizarse en el rostro sin ningún problema. ;) Además me encanta que puedan usarse pilas recargables, lo que le da una gran autonomía :D.

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