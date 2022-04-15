Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
SatinShave Essential Depiladora de corte eléctrica a húmido e a seco
Descontinuado
Assistência
HP6342/00
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
Manual do utilizador
Todas (5)
Quando devo substituir a rede da minha depiladora de corte feminina?
Como limpo a minha depiladora de corte feminina Philips?
Devo utilizar a minha depiladora ou depiladora de corte feminina Philips em pele molhada ou seca?
É seguro utilizar uma rede de corte em todo o corpo?
Como posso obter os melhores resultados com a minha depiladora de corte feminina Philips?
SatinShave EssentialPente de corte
ShaversEscova de limpeza