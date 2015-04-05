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Descontinuado
Especial p/ cabelo grosso e comprido: mais estilo c/maior rapidez
O novo alisador de cabelo Care Thick & Long Hair + da Philips foi concebido especificamente para alisar facilmente cabelo grosso e comprido, graças às suas placas 40% mais largas e ao pente de dupla acção amovível
Placas em cerâmica
Distribuição uniforme de calor, 199 °C
Tratamento iónico
Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que deseja.
Por vezes, pode ser difícil e demorado alisar cabelos compridos e grossos. Isto deve-se ao facto de, por vezes, as placas serem demasiado estreitas para segurar o cabelo e de o volume de cabelo necessitar de ser alisado várias vezes para obter o resultado desejado. Estas placas de alisamento extra largas foram concebidas especificamente para cabelo comprido ou grosso. A maior largura da placa - que oferece 40% mais de superfície de alisamento - pode alisar mais cabelo de uma só vez e ajudá-la-á a reduzir o tempo despendido.
Dê uma protecção instantânea ao seu cabelo com o tratamento por iões. Os iões com carga negativa eliminam a estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do mesmo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante, macio e sem frisado.
4.0
de 5
23
Críticas
83%
recomendam este produto
isalola18
05/04/2015
France
Excellent
Je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Grâce à sa fonction ionique, mes cheveux sont bien lissés et d'une brillance exceptionnelle. Depuis que je l'utilise, on me demande le secret de ma belle chevelure, merci Philips. Ses plaques extra larges sont parfaites pour mes cheveux longs et épais. Ce Lisseur n'abime pas les cheveux, il rend les cheveux tout doux. Inutile de repasser plusieurs fois, il lisse parfaitement dès le premier passage. Il est très léger et maniable et le manche est toujours froid quand on l'utilise donc aucun risque de brûlure. Il est Parfait. Le rapport Qualité/Prix est excellent. Je pense que prochainement je me prendrais un boucleur de la même marque car Philips fait des appareils de grande qualité.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur
Clairey
03/09/2014
France
Excellent produit
J'ai acheté ce lisseur y'a 1 an. J'en suis vraiment contente. Très simple d'utilisation et très rapide en chauffe ce qui permet de se préparer très rapidement. Possibilité de changer la température en fonction du type de cheveux. Résultat impeccable et qui tient.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur
lili49
09/08/2013
France
Très très bon produit
Ce lisseur est vraiment très bien . J'ai les cheveux très frisés et épais avec ce lisseur je mets moins de temps. Mes cheveux sont doux et le lissage reste plus longtemps.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur