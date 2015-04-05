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Descontinuado

Care Thick & Long HairAlisador

HP8346/00

4

| (23) Críticas | 83% recomendam este produto

Especial p/ cabelo grosso e comprido: mais estilo c/maior rapidez

O novo alisador de cabelo Care Thick & Long Hair + da Philips foi concebido especificamente para alisar facilmente cabelo grosso e comprido, graças às suas placas 40% mais largas e ao pente de dupla acção amovível

Ver todos os benefícios

Alisador com placas mais largas

Especial p/ cabelo grosso e comprido: mais estilo c/maior rapidez

  • Placas em cerâmica

  • Distribuição uniforme de calor, 199 °C

  • Tratamento iónico

Alta temperatura profissional de 230 °C para resultados perfeitos

Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que deseja.

Placas extra largas para melhores resultados em cabelos grossos ou compridos

Por vezes, pode ser difícil e demorado alisar cabelos compridos e grossos. Isto deve-se ao facto de, por vezes, as placas serem demasiado estreitas para segurar o cabelo e de o volume de cabelo necessitar de ser alisado várias vezes para obter o resultado desejado. Estas placas de alisamento extra largas foram concebidas especificamente para cabelo comprido ou grosso. A maior largura da placa - que oferece 40% mais de superfície de alisamento - pode alisar mais cabelo de uma só vez e ajudá-la-á a reduzir o tempo despendido.

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Dê uma protecção instantânea ao seu cabelo com o tratamento por iões. Os iões com carga negativa eliminam a estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do mesmo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante, macio e sem frisado.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

23

Críticas

83%

recomendam este produto

05/04/2015

France

France

Excellent

Je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Grâce à sa fonction ionique, mes cheveux sont bien lissés et d'une brillance exceptionnelle. Depuis que je l'utilise, on me demande le secret de ma belle chevelure, merci Philips. Ses plaques extra larges sont parfaites pour mes cheveux longs et épais. Ce Lisseur n'abime pas les cheveux, il rend les cheveux tout doux. Inutile de repasser plusieurs fois, il lisse parfaitement dès le premier passage. Il est très léger et maniable et le manche est toujours froid quand on l'utilise donc aucun risque de brûlure. Il est Parfait. Le rapport Qualité/Prix est excellent. Je pense que prochainement je me prendrais un boucleur de la même marque car Philips fait des appareils de grande qualité.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

03/09/2014

France

France

Excellent produit

J'ai acheté ce lisseur y'a 1 an. J'en suis vraiment contente. Très simple d'utilisation et très rapide en chauffe ce qui permet de se préparer très rapidement. Possibilité de changer la température en fonction du type de cheveux. Résultat impeccable et qui tient.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

09/08/2013

France

France

Très très bon produit

Ce lisseur est vraiment très bien . J'ai les cheveux très frisés et épais avec ce lisseur je mets moins de temps. Mes cheveux sont doux et le lissage reste plus longtemps.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur

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