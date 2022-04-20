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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
HP8346/00
Descontinuado
Posso enrolar o cabo à volta do meu modelador de caracóis Philips após a utilização?
Posso utilizar alisadores/modeladores de caracóis Philips no cabelo molhado?
A função ION no meu secador Philips é perigosa?
O meu modelador de cabelo Philips contém amianto?
O alisamento é prejudicial para o cabelo?
Como posso limpar o meu modelador Philips?