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Descontinuado
2100 W de potência
Motor AC potente
Alta velocidade do ar até 160 km/h*
Cuidado iónico: cabelo brilhante
O secador de cabelo Pro possui um motor AC de alto desempenho com uma velocidade do ar até 160 km/h*, 40% mais rápida**. Foi desenvolvido para garantir resultados profissionais e eficazes.
Este secador de cabelo profissional de 2100 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.
Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o brilho e a luminosidade. Isto resulta num cabelo macio, brilhante e sem frisado.
4.4
de 5
121
Críticas
85%
recomendam este produto
Agarino
18/06/2022
España
Comprador verificado
Funciona bien.
Aunque lo he usado poco, no he tenido ningun "pero". La verdad es que tiene calidad y es facil de usar.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Prestige Pro HPS910/00 Secador
Sim, recomendo este produto
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Creativa
23/04/2021
España
Muy recomendable
Me gusta todo, su potencia, su medida, su rapidez, los resultados…
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Sim, recomendo este produto
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Anadel
03/05/2020
España
Funcionário da Philips
Potente, manejable y resistente.
[Employee of philipsglobal] Destacaría la potencia y las diferentes opciones de temperatura. Es muy potente y el secado lleva el mínimo tiempo. A diferencia de otros secadores que he tenido, con el uso de este, se nota el cuidado del cabello, mejorando el aspecto. Y lo mejor, que no encrespa el cabello, con lo que el resultado aún es mejor. Cable largo que permite usarlo cómodamente. Y añadir su resistencia. Lo llevo de viaje, le damos mucho uso en casa y sigue funcionando como el primer día.
Pontos positivos
Potencia y cuidado del cabello.
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Esta avaliação foi feita para Prestige Pro HPS920/00 Secador
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Testado com bico de 9 mm nas regulações de velocidade 2 e de calor 2
vs. modelo anterior HP4997