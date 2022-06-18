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  • Concebido para secagem e modelação profissionais rápidas
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  • Concebido para secagem e modelação profissionais rápidas
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Descontinuado

Prestige ProSecador de cabelo

HPS910/00

4.4
| (121) Críticas | 85% recomendam este produto
Concebido para secagem e modelação profissionais rápidas
O secador de cabelo Philips Prestige Pro conta com 2100 W e um motor AC profissional que atinge até 160 km/h* com mais 40% de velocidade**. Melhore a sua modelação profissional com dois bicos estreitos.
Ver todos os benefícios

Concebido para secagem e modelação profissionais rápidas

  • 2100 W de potência

  • Motor AC potente

  • Alta velocidade do ar até 160 km/h*

  • Cuidado iónico: cabelo brilhante

Secagem rápida, motor AC potente

Secagem rápida, motor AC potente

O secador de cabelo Pro possui um motor AC de alto desempenho com uma velocidade do ar até 160 km/h*, 40% mais rápida**. Foi desenvolvido para garantir resultados profissionais e eficazes.

2100 W de potência, secagem rápida, alto desempenho

2100 W de potência, secagem rápida, alto desempenho

Este secador de cabelo profissional de 2100 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.

Cuidado iónico para cabelo macio e brilhante sem frisado

Cuidado iónico para cabelo macio e brilhante sem frisado

Os iões com carga negativa eliminam a eletricidade estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do cabelo para intensificar o brilho e a luminosidade. Isto resulta num cabelo macio, brilhante e sem frisado.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.4

de 5

121

Críticas

85%

recomendam este produto

18/06/2022

España

España

Comprador verificado

Funciona bien.

Aunque lo he usado poco, no he tenido ningun "pero". La verdad es que tiene calidad y es facil de usar.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Prestige Pro HPS910/00 Secador

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Prestige Pro HPS910/00 Secador

23/04/2021

España

España

Muy recomendable

Me gusta todo, su potencia, su medida, su rapidez, los resultados…

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Prestige Pro HPS910/00 Secador

Sim, recomendo este produto

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03/05/2020

España

España

Funcionário da Philips

Potente, manejable y resistente.

[Employee of philipsglobal] Destacaría la potencia y las diferentes opciones de temperatura. Es muy potente y el secado lleva el mínimo tiempo. A diferencia de otros secadores que he tenido, con el uso de este, se nota el cuidado del cabello, mejorando el aspecto. Y lo mejor, que no encrespa el cabello, con lo que el resultado aún es mejor. Cable largo que permite usarlo cómodamente. Y añadir su resistencia. Lo llevo de viaje, le damos mucho uso en casa y sigue funcionando como el primer día.

Pontos positivos

Potencia y cuidado del cabello.

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Esta avaliação foi feita para Prestige Pro HPS920/00 Secador

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Avisos legais

  1. Testado com bico de 9 mm nas regulações de velocidade 2 e de calor 2

  2. vs. modelo anterior HP4997