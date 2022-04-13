Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
ProCare Auto Curler Modelador de caracóis automático
Descontinuado
Assistência
HPS940/00
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
Guia de início rápido
Manual do utilizador
Todas (5)
Posso utilizar o meu modelador de caracóis Philips em cabelo curto?
O meu modelador de cabelo Philips contém amianto?
Posso enrolar o cabo à volta do meu modelador de caracóis Philips após a utilização?
Posso utilizar alisadores/modeladores de caracóis Philips no cabelo molhado?
Em que direcção devo modelar com o Philips Auto Curler?
O meu modelador de caracóis Philips não torna o meu cabelo suficientemente encaracolado
O cabelo fica preso ou é puxado ao utilizar o modelador