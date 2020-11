3 regulações de temperatura e 3 regulações de temporizador para diferentes tipos de cabelo

As 3 regulações de temperatura (170 °C; 190 °C; 210 °C) e as 3 regulações do temporizador (12 seg.; 10 seg.; 8 seg.) ajudam a obter resultados excelentes, desde caracóis mais definidos a caracóis mais largos em diferentes tipos de cabelo. Por exemplo, a regulação de alta temperatura com o tempo de encaracolamento mais longo irá modelar os caracóis mais estreitos – ideal para cabelo mais grosso. A regulação de temperatura baixa combinada com o tempo de encaracolamento mais curto é ideal para cabelo que necessita de uma protecção extra do cabelo.