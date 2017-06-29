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  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
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  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
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  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
  • Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos

Descontinuado

ProCare Auto CurlerModelador de caracóis automático

HPS940/00

4.5
| (153) Críticas | 95% recomendam este produto

1 prémio

Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos
O modelador de caracóis automático Philips ProCare proporciona-lhe caracóis fabulosos. O motor profissional sem escovas e o ferro de aquecimento em cerâmica e titânio enrolam, aquecem e encaracolam automaticamente o cabelo para criar sempre caracóis perfeitos.
Ver todos os benefícios

com motor sem escovas e ferro em cerâmica e titânio

Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos

  • Ferro em cerâmica e titânio

  • Motor sem escovas

  • 3 reg. temperatura e 3 do temporizador

  • Resultados profissionais

Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos

Encaracolamento automático profissional para caracóis fabulosos

O Modelador de caracóis automático ProCare da Philips enrola o cabelo no ferro aquecido e cria um caracol sempre perfeito.

Ferro em cerâmica e titânio

Ferro em cerâmica e titânio

Ferro profissional em cerâmica e titânio para encaracolamento rápido, deslizamento suave e cabelo brilhante. O revestimento em cerâmica e titânio do ferro combina uma excelente condução de calor com uma superfície ultra suave para a criação de caracóis perfeitos.

Motor sem escovas profissional

Motor sem escovas profissional

Motor sem escovas profissional duradouro para criar caracóis em todas as direcções. Utilize para caracóis enrolados para a direita e para a esquerda perfeitamente uniformes para aspecto totalmente simétrico. Em alternativa, utilize a função de encaracolamento automático para uma combinação de caracóis em ambas as direcções para um aspecto totalmente natural.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image AWARD-612378

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.5

de 5

153

Críticas

95%

recomendam este produto

29/06/2017

Portugal

Portugal

Fantástico e seguro!

O modelador é seguro e muito prático. Os caracóis ficam fantásticos!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler

27/06/2017

Portugal

Portugal

Produto 5 estrelas

[Employee of philipsglobal] Com o curler da Philips, consegue-se realizar vários tipos de caracois.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler

19/02/2016

España

España

Comodidad y cuidado del cabello

[Employee of philipsglobal] Me ha sorprendido la facilidad de uso y sobre todo el resultado final de los rizos. A diferencia de las planchas, el rizador cuida más el cabello por la temperatura con la que puedes conseguir unos rizos perfectos. Un producto muy recomendable para aquellas personas que quieran cuidar de su cabello.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler

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