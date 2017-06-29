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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Ferro em cerâmica e titânio
Motor sem escovas
3 reg. temperatura e 3 do temporizador
Resultados profissionais
O Modelador de caracóis automático ProCare da Philips enrola o cabelo no ferro aquecido e cria um caracol sempre perfeito.
Ferro profissional em cerâmica e titânio para encaracolamento rápido, deslizamento suave e cabelo brilhante. O revestimento em cerâmica e titânio do ferro combina uma excelente condução de calor com uma superfície ultra suave para a criação de caracóis perfeitos.
Motor sem escovas profissional duradouro para criar caracóis em todas as direcções. Utilize para caracóis enrolados para a direita e para a esquerda perfeitamente uniformes para aspecto totalmente simétrico. Em alternativa, utilize a função de encaracolamento automático para uma combinação de caracóis em ambas as direcções para um aspecto totalmente natural.
Prémios
4.5
de 5
153
Críticas
95%
recomendam este produto
Cris
29/06/2017
Portugal
Fantástico e seguro!
O modelador é seguro e muito prático. Os caracóis ficam fantásticos!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler
Marisa
27/06/2017
Portugal
Produto 5 estrelas
[Employee of philipsglobal] Com o curler da Philips, consegue-se realizar vários tipos de caracois.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler
Mai1
19/02/2016
España
Comodidad y cuidado del cabello
[Employee of philipsglobal] Me ha sorprendido la facilidad de uso y sobre todo el resultado final de los rizos. A diferencia de las planchas, el rizador cuida más el cabello por la temperatura con la que puedes conseguir unos rizos perfectos. Un producto muy recomendable para aquellas personas que quieran cuidar de su cabello.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para ProCare Auto Curler HPS940/00 Auto Curler