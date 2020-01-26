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Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica

HQ7120/17

3.8
| (17) Críticas | 87% recomendam este produto
Barbear rente e confortável
Esta máquina de barbear está equipada com o sistema único de corte de precisão. Tem cabeças ultra-finas com ranhuras para barbear pêlos compridos e orifícios para barbear os pêlos mais curtos.
Ver todos os benefícios
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Corta mesmo os pêlos mais curtos

Barbear rente e confortável

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Sistema de lâmina dupla: a primeira lâmina levanta, a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e preciso.

Corta mesmo os pêlos mais curtos

Especificações técnicas

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Críticas

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3.8

de 5

17

Críticas

87%

recomendam este produto

26/01/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Sim

A todos os meus amigos e familiares.Pois ficam bem servidos,assim como eu estou.f

Pontos positivos

Pois eu tinha uma talvez á catorze quinze anos mas ainda trabalha,claro esta é mais silenciosa e mais macia na cara. Estou muito satisfeito.nos,só já cortava mal mas ainda está a trabalhar

Pontos negativos

Até agora neuma,satisfeito.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7120/17 Máquina de barbear eléctrica

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7120/17 Máquina de barbear eléctrica

14/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Just what I needed

Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used

Pontos positivos

Good value,

Pontos negativos

Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

09/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

The product is superb

Close shave without the burn easy to clean and battery last ages

Pontos positivos

Close smooth shave

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

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  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 