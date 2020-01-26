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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
Sistema de lâmina dupla: a primeira lâmina levanta, a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e preciso.
3.8
de 5
17
Críticas
87%
recomendam este produto
Fernando isabelinha
26/01/2020
Portugal
Comprador verificado
Sim
A todos os meus amigos e familiares.Pois ficam bem servidos,assim como eu estou.f
Pontos positivos
Pois eu tinha uma talvez á catorze quinze anos mas ainda trabalha,claro esta é mais silenciosa e mais macia na cara. Estou muito satisfeito.nos,só já cortava mal mas ainda está a trabalhar
Pontos negativos
Até agora neuma,satisfeito.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7120/17 Máquina de barbear eléctrica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7120/17 Máquina de barbear eléctrica
Tony-----58
14/07/2020
United Kingdom
Comprador verificado
Just what I needed
Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used
Pontos positivos
Good value,
Pontos negativos
Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Puckerpete
09/07/2020
United Kingdom
Comprador verificado
The product is superb
Close shave without the burn easy to clean and battery last ages
Pontos positivos
Close smooth shave
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.