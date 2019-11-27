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  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
  • Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

SH50Cabeças de corte de substituição

SH50/50

4.2
| (237) Críticas | 83% recomendam este produto
Reponha o estado novo da sua máquina de barbear
Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pelos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.
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Produtos compatíveis
Shaver series 5000

Shaver series 5000
Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S5465/18

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Máquina de barbear elétrica a húmido e a seco

S5467/17

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Máquina barbear elétrica a húmido e a seco renovada

S5420/06R1

Shaver series 6000

Shaver series 6000
Máquina barbear elétrica a húmido e a seco renovada

S6640/44R1

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Máquina de barbear elétrica a seco renovada

S5110/06R1

Shaver series 5000

Shaver series 5000
Máquina barbear elétrica a húmido e a seco renovada

S5466/17R1

Shaver series 3000

Shaver series 3000
Máquina de barbear eléctrica

HQ7140/17

Shaver series 3000

Shaver series 3000
Máquina de barbear eléctrica

HQ7100/17

Shaver series 3000

Shaver series 3000
Máquina de barbear eléctrica

HQ7120/17

Shaver series 3000

Shaver series 3000
Máquina de barbear eléctrica

HQ7160/17

Substitua a cada 24 meses para desfrutar de uma máquina de barbear como nova

Reponha o estado novo da sua máquina de barbear

  • Lâminas MultiPrecision

  • Compatível com a série S5000 com formato arredondado

  • Compatível com a série S6000 com formato arredondado

Barbear rápido e rente

Barbear rápido e rente

As lâminas MultiPrecision levantam e cortam todos os pelos compridos e curtos em apenas algumas passagens.

Para máquinas de barbear das séries 5000 e 6000 com formato arredondado

Para máquinas de barbear das séries 5000 e 6000 com formato arredondado

Verifique a parte de trás da pega da máquina de barbear para confirmar qual é a cabeça de substituição. Precisa de ajuda? Visite philips.com/accessories

Reponha a sua máquina de barbear facilmente

Reponha a sua máquina de barbear facilmente

1. Abra a máquina de barbear premindo o botão de libertação; 2. Retire os anéis de retenção, rodando-os para a esquerda; 3. Retire as cabeças de corte usadas e coloque cuidadosamente as cabeças de substituição; verifique se as cabeças estão corretamente alinhadas na regulação; 4. Volte a colocar os anéis de retenção e fixe-os rodando o bloqueio para a direita; 5. Quando fechar a cabeça de corte corretamente, ouvirá um clique de encaixe.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

237

Críticas

83%

recomendam este produto

27/11/2019

Portugal

Portugal

Tem sido sempre um bom produto

Uso Philishave sempre desde 1952 e conservo como recordação a minha primeira de 2 cabeças (mas não trabalha !!!). É cor pérola !!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Cabeças de corte de substituição

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Cabeças de corte de substituição

23/05/2023

España

España

Comprador verificado

Cuchillas de muy larga duración.

El juego original de cuchillas ha durado 8 años utilizándolo a diario. Es un producto de alta calidad.

Pontos positivos

Duración y eficacia

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

28/03/2022

España

España

Comprador verificado

Estupendas

Las compré para mi marido y está encantado, no le tiran ni hacen daño. Sin duda volveré a comprar los recambio.

Pontos positivos

No tiran

Pontos negativos

Nada

Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

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  1. onde existem instalações