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Regista-te e recebe £10 de desconto
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Política de devolução de 30 dias
S5465/18
S5467/17
S5420/06R1
S6640/44R1
S5110/06R1
S5466/17R1
HQ7140/17
HQ7100/17
HQ7120/17
HQ7160/17
Lâminas MultiPrecision
Compatível com a série S5000 com formato arredondado
Compatível com a série S6000 com formato arredondado
As lâminas MultiPrecision levantam e cortam todos os pelos compridos e curtos em apenas algumas passagens.
Verifique a parte de trás da pega da máquina de barbear para confirmar qual é a cabeça de substituição. Precisa de ajuda? Visite philips.com/accessories
1. Abra a máquina de barbear premindo o botão de libertação; 2. Retire os anéis de retenção, rodando-os para a esquerda; 3. Retire as cabeças de corte usadas e coloque cuidadosamente as cabeças de substituição; verifique se as cabeças estão corretamente alinhadas na regulação; 4. Volte a colocar os anéis de retenção e fixe-os rodando o bloqueio para a direita; 5. Quando fechar a cabeça de corte corretamente, ouvirá um clique de encaixe.
4.2
de 5
237
Críticas
83%
recomendam este produto
LEONEL SOARES
27/11/2019
Portugal
Tem sido sempre um bom produto
Uso Philishave sempre desde 1952 e conservo como recordação a minha primeira de 2 cabeças (mas não trabalha !!!). É cor pérola !!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Cabeças de corte de substituição
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Cabeças de corte de substituição
Omega Man
23/05/2023
España
Comprador verificado
Cuchillas de muy larga duración.
El juego original de cuchillas ha durado 8 años utilizándolo a diario. Es un producto de alta calidad.
Pontos positivos
Duración y eficacia
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Naljae
28/03/2022
España
Comprador verificado
Estupendas
Las compré para mi marido y está encantado, no le tiran ni hacen daño. Sin duda volveré a comprar los recambio.
Pontos positivos
No tiran
Pontos negativos
Nada
Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Esta avaliação foi feita para SH50 SH50/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
onde existem instalações