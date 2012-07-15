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  • Barbear rente e confortável
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Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica

HQ7140/17

4
| (21) Críticas | 86% recomendam este produto
Barbear rente e confortável
Esta máquina de barbear está equipada com o sistema único de corte de precisão. Tem cabeças ultra-finas com ranhuras para barbear pêlos compridos e orifícios para barbear os pêlos mais curtos. A máquina de barbear é totalmente lavável.
Ver todos os benefícios
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Corta mesmo os pêlos mais curtos

Barbear rente e confortável

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado desta Máquina de barbear elétrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.

Máquina de barbear lavável

A máquina de barbear Philips à prova de água pode ser facilmente enxaguada com água corrente.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

21

Críticas

86%

recomendam este produto

15/07/2012

France

France

excellent produit

ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

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09/10/2011

Nederland

Nederland

Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving

volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

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09/10/2011

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.

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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 