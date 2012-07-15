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O sistema de lâmina dupla incorporado desta Máquina de barbear elétrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.
A máquina de barbear Philips à prova de água pode ser facilmente enxaguada com água corrente.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
4.0
de 5
21
Críticas
86%
recomendam este produto
jumbo
15/07/2012
France
excellent produit
ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
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ainoe
09/10/2011
Nederland
Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving
volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen
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Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
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kruimeltje
09/10/2011
Nederland
heel fijn apparaat
na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.