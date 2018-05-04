Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Sistema de corte de precisão
A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
O formato especial destas cabeças de corte da Philips permitem um contacto suave com a pele para um barbear confortável.
4.0
de 5
101
Críticas
86%
recomendam este produto
Wheelspinner
04/05/2018
United Kingdom
Great long service shaver
I have had this shaver for over 6 years, and other than replacing cutter heads, everything has been brilliant. Battery still charges to give a couple of weeks shaving even at the age of it. Only replaced as the cutting heads are wearing out, and the head is getting a little loose in its fitting
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Skyblu
25/07/2012
United Kingdom
Simple, effective, quick
Philips shaving system is simple to use, gives a quick and comfortable shave day after day, is easy to clean and care for.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Spartan
02/10/2011
United Kingdom
The product is exactly what i needed
This razor gives me a good close shave and has caused me no problems whatever. Once charge the battery lasts for over a week in normal use and recharges quickly. It is very easy to clean.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7320/17 Electric shaver
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.