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  • Barbear rente e confortável
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Descontinuado

7000 SeriesMáquina de barbear elétrica

HQ7360

4.1

| (107) Críticas | 89% recomendam este produto

Barbear rente e confortável

Esta máquina de barbear está equipada com o sistema único de corte de precisão. Tem cabeças ultra-finas com ranhuras para barbear pêlos compridos e orifícios para barbear os pêlos mais curtos. A máquina de barbear é totalmente lavável.

Ver todos os benefícios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Corta mesmo os pêlos mais curtos

Barbear rente e confortável

  • Carga rápida

Precision Cutting System

Precision Cutting System

A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.

Cabeças de corte confortáveis

Cabeças de corte confortáveis

O formato especial destas cabeças de corte da Philips permitem um contacto suave com a pele para um barbear confortável.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

107

Críticas

89%

recomendam este produto

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

its very easy to clean the head under the tap

i find it excellent value, i have used philips shaver for many years, and will continue to do so

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7360 Electric shaver

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24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

a great shave

It took a week for my skin to get used to it but now it shaves almost as close as a blade, I like the way I can have a proper shave or a quick tidy up. I find it easy to man-oeuvre around detail as I shave patterns into my beard, the trimmer makes it easy to sculpt different styles. Using it cordless means you can always see what you are doing

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09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This is an overall excellent shaver with very quick charge.

Although this is a very useful product, easy in the hand, can be used in the shower too. And it's always ready for use with it's quick charge facility the biggest snag with it is the price of a replacement foil. You may as well buy another shaver than replace the foil. Although even though I use it daily it has lasted me about 9 months.

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Avisos legais

  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 