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Descontinuado
Barbear rente e confortável
Esta máquina de barbear está equipada com o sistema único de corte de precisão. Tem cabeças ultra-finas com ranhuras para barbear pêlos compridos e orifícios para barbear os pêlos mais curtos. A máquina de barbear é totalmente lavável.
Carga rápida
A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
O formato especial destas cabeças de corte da Philips permitem um contacto suave com a pele para um barbear confortável.
4.1
de 5
107
Críticas
89%
recomendam este produto
argie
25/07/2012
United Kingdom
its very easy to clean the head under the tap
i find it excellent value, i have used philips shaver for many years, and will continue to do so
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7360 Electric shaver
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Bodger
24/07/2012
United Kingdom
a great shave
It took a week for my skin to get used to it but now it shaves almost as close as a blade, I like the way I can have a proper shave or a quick tidy up. I find it easy to man-oeuvre around detail as I shave patterns into my beard, the trimmer makes it easy to sculpt different styles. Using it cordless means you can always see what you are doing
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Foxybear
09/10/2011
United Kingdom
This is an overall excellent shaver with very quick charge.
Although this is a very useful product, easy in the hand, can be used in the shower too. And it's always ready for use with it's quick charge facility the biggest snag with it is the price of a replacement foil. You may as well buy another shaver than replace the foil. Although even though I use it daily it has lasted me about 9 months.
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.