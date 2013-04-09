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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Carga rápida
Bolsa de viagem
A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.
Ajusta-se automaticamente a cada curva do seu rosto e pescoço.
O formato especial destas cabeças de corte da Philips permitem um contacto suave com a pele para um barbear confortável.
4.4
de 5
60
Críticas
86%
recomendam este produto
knox
09/04/2013
United Kingdom
Comprador verificado
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 7000 Series HQ7380 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
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Midg
09/04/2013
United Kingdom
Easy to clean
Easy to clean,just run the head under the tap. Gives a close shave and holds its charge for a good while.
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Norfolkungood
26/07/2012
United Kingdom
Gets the job done!
Cuts thru the stubble in no time and gives a smooth finish. Fits well into your hand. Easy to clean too.
Sim, recomendo este produto
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Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.