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Descontinuado

Shaver series 3000Máquina de barbear eléctrica

HQ8270/21

4.2
| (73) Críticas | 93% recomendam este produto
Rápida. Rente. Eficaz.
As cabeças de corte Speed-XL com três anéis desta máquina de barbear eléctrica da Philips oferecem uma superfície de corte 50% maior para um barbear rápido e rente.
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Rápida. Rente. Eficaz.

  • Com sistema Jet Clean

Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.

FastRinse com revestimento interno antibacteriano

FastRinse com revestimento interno antibacteriano

O revestimento antibacteriano no interior da unidade de corte permite a limpeza da máquina de barbear em segundos.

Tecnologia Super Lift & Cut

Tecnologia Super Lift & Cut

O sistema de lâmina dupla incorporado desta máquina de barbear eléctrica levanta os pêlos para os cortar, de forma confortável, abaixo do nível da pele.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

73

Críticas

93%

recomendam este produto

15/07/2012

France

France

parfaitement conforme a mon attente

j'etais un inconditionnel du rasage mecanique, j'ai ete conquis par le resultat obtenu avec ce rasoir electrique, pour le confort et l'efficacite du rasage

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique

14/11/2011

France

France

tres bon produit

prise en main agréable, fonctionnement sur batterie ou secteur, Le système de nettoyage automatique fourni avec est lui aussi plutôt sympa silencieux, contact agréable avec la peau.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8270/21 Rasoir électrique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Shaver series 3000 HQ8270/21 Rasoir électrique

20/10/2011

France

France

Parfait en tous points mais un peu cher

Très satisfait de ce rasoir, mon ancien philips ayant rendu l'âme au bout de 10 ans. Vitesse de coupe, silence et autonomie bluffantes. Un peu cher mais j'espère qu'il tiendra dans le temps, au moins autant que le précédent. Pensez juste à mettre une brosse plus longue pour enlever les poils. Celle fournie est un peu courte pour ce modèle.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 8200 series HQ8270/22 Rasoir électrique

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  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 