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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
HR1351/70
Comida saudável preparada de forma fácil
A varinha da Philips com o seu potente motor de 250 Watts e picadora ajuda-o a preparar facilmente sopas, purés e batidos perfeitos.
250 W
com copo e picadora
Acessório picador para picar cebola, ralar queijo e muito mais.
3.8
de 5
82
Críticas
mguarchetti
26/08/2021
España
Comprador verificado
Muy práctica
Es práctica y sencilla, funciona muy bien, cómoda y eficiente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1600/00 Batidora de mano
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1600/00 Batidora de mano
cornelia2
04/05/2018
Italia
Semplice, maneggevole e molto efficiente
E' un eccellente apparecchio, che mi piacerebbe arricchire con più accessori, ma anche in questa versione di accessori minimali si distingue per solidità, efficienza e facilità di pulizia.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1602/00 Frullatore a immersione
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1602/00 Frullatore a immersione
A. Noniem
06/03/2021
Nederland
Staafmixer
Uiteraard gewoon goed deze staafmixer. Minpunt is wel dat het snel kleur aanneemt van bijv. de tomaat. Duurt ook weer vrij lang voordat dat is verdwenen.
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1602/00 Staafmixer
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1602/00 Staafmixer