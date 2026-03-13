ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

varinha

Descontinuado

Assistência

varinha

HR1351/70

varinha

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

User Manual Philips

  • PDF ficheiro, 1.5 MB
  • 13 March 2026

A varinha da Philips com o seu potente motor de 250 Watts e picadora ajuda-o a preparar facilmente sopas, purés e batidos perfeitos.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

Perguntas mais frequentes

Resolução de problemas

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).