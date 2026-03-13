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Descontinuado
Assistência
HR1361/00
Descontinuado
User Manual Philips Daily Collection Hand blender
A varinha da Philips combina a potência de 600 watts com uma lâmina de dupla acção, obtendo macios e excelentes resultados em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!