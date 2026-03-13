ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

Daily Collection Varinha

Descontinuado

Assistência

Daily CollectionVarinha

HR1361/00

Daily Collection Varinha

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF ficheiro, 875.4 kB
  • 13 March 2026

A varinha da Philips combina a potência de 600 watts com uma lâmina de dupla acção, obtendo macios e excelentes resultados em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!

  • PDF ficheiro
  • 5 September 2026

Perguntas mais frequentes

Resolução de problemas

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).