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  • Maior potência para a melhor versatilidade
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Descontinuado

Pure Essentials CollectionVarinha

HR1377/90

4.7

| (7) Críticas | 100% recomendam este produto

Maior potência para a melhor versatilidade

Alimentos frescos e de boa qualidade são algo que qualquer chefe de cozinha aprecia. Mas não precisa de ser um profissional para os conseguir. Com a nova varinha Philips HR1377/90, pode obter resultados profissionais na sua própria cozinha!

Ver todos os benefícios

Poderoso motor de 700 W e acessório de robot

Maior potência para a melhor versatilidade

  • 700 W

  • Pé metálico, lâmina de dupla acção

  • 4 acessórios

  •  5 velocidades + turbo

Acessório de robot de cozinha grande (1,5 l)

Acessório de robot de cozinha grande (1,5 l)

Acessório de robot de cozinha grande (1,5 l).

5 velocidades para o melhor desempenho

Botão Turbo para utilizações com ingredientes pesados

Botão Turbo para utilizações com ingredientes pesados

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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4.7

de 5

7

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

29/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

just so easey to use

good product as I have found with phillps and a fantastic after sales service.when ever I can I will choose philleps

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

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29/08/2012

United Kingdom

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just so easey to use

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Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

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15/05/2012

Italia

Italia

Ottima maneggiabilità

Questo prodotto è leggero, facimenlte utilizzabile, occupa poco spazio, e ha otimizzato alcuni errori presenti in altri oggetti simili.

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Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection HR1377/90 Frullatore a immersione

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