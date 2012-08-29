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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Maior potência para a melhor versatilidade
Alimentos frescos e de boa qualidade são algo que qualquer chefe de cozinha aprecia. Mas não precisa de ser um profissional para os conseguir. Com a nova varinha Philips HR1377/90, pode obter resultados profissionais na sua própria cozinha!
700 W
Pé metálico, lâmina de dupla acção
4 acessórios
5 velocidades + turbo
Acessório de robot de cozinha grande (1,5 l).
4.7
de 5
7
Críticas
100%
recomendam este produto
busterdog
29/08/2012
United Kingdom
just so easey to use
good product as I have found with phillps and a fantastic after sales service.when ever I can I will choose philleps
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Sim, recomendo este produto
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gooner64
29/08/2012
United Kingdom
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Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Sim, recomendo este produto
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Sevin
15/05/2012
Italia
Ottima maneggiabilità
Questo prodotto è leggero, facimenlte utilizzabile, occupa poco spazio, e ha otimizzato alcuni errori presenti in altri oggetti simili.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection HR1377/90 Frullatore a immersione
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection HR1377/90 Frullatore a immersione