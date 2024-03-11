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Manuais e documentação

User Manual Philips Pure Essentials Collection Hand blender

  • PDF ficheiro, 878.8 kB
  • 11 March 2024

Alimentos frescos e de boa qualidade são algo que qualquer chefe de cozinha aprecia. Mas não precisa de ser um profissional para os conseguir. Com a nova varinha Philips HR1377/90, pode obter resultados profissionais na sua própria cozinha!

  • PDF ficheiro
  • 10 December 2024

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