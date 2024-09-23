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Descontinuado

Colecção VivaCortador para saladas SaladMaker

HR1388/80

4.3
| (26) Críticas | 88% recomendam este produto
Saladas frescas caseiras e muito mais
O cortador para saladas SaladMaker da Philips pode fatiar, ralar e cortar em juliana legumes, queijo, salame e muito mais, diretamente para a sua a taça da salada, panela e wok. Com o disco para juliana XL, agora pode também cortar batatas para fritar. Saladas - e muito mais - prontas em segundos.
Ver todos os benefícios

Resultados perfeitos em qualquer formato e tamanho, em segundos

Saladas frescas caseiras e muito mais

  • 200 W

  • 6 discos

  • Diretamente para a taça, panela e wok

  • Disco para juliana XL para bat. fritas

5 acessórios p/ grande variedade de resultados em qualquer formato e tamanho

5 acessórios p/ grande variedade de resultados em qualquer formato e tamanho

5 discos acessórios permitem cortar em fatias e em juliana e ralar para variações intermináveis. Basta seleccionar um disco acessório e encaixá-lo no suporte de disco.

Disco para juliana XL totalmente em metal para cortar batatas fritas

Disco para juliana XL totalmente em metal para cortar batatas fritas

O disco para juliana XL em separado do cortador para saladas SaladMaker da Philips permite-lhe cortar batatas em palitos, mas também processa outros ingredientes como cenouras, abóbora, couve-rábano, curgete, etc. O resultado final é ideal para os seus legumes salteados favoritos.

Servir directamente para a taça, panela e wok

Servir directamente para a taça, panela e wok

A funcionalidade para servir directamente do seu Philips SaladMaker para a sua taça da salada, panela ou wok escolhida para a preparação. O bico alto permite até utilizar recipientes altos para grandes quantidades. Isto significa que terá muito menos utensílios para lavar depois da preparação da comida.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

26

Críticas

88%

recomendam este produto

3

23/09/2024

Portugal

Portugal

Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina

A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HR1393/00 Picadora

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12/03/2022

Portugal

Portugal

O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO

UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..

Pontos positivos

FACIL DE UTILIZAR

Pontos negativos

NÃO ENCONTRO

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Sim, recomendo este produto

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10/12/2021

Portugal

Portugal

trata-se de um produto bastante pratico

o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!

Pontos positivos

leve e prático

Pontos negativos

não encontrei nenhuma até agora

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