Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Preparação de alimentos
Todas as séries
Colecção Viva Cortador para saladas SaladMaker
Descontinuado
Assistência
HR1388/80
Ir para loja
Registe o seu produto
Registe-se num período de 90 dias após a compra e obtenha garantia alargada (podem aplicar-se condições).
EU Declaration of Conformity - English (US)
User Manual Philips Viva Collection SaladMaker
Contactar a Philips
Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).