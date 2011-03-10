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Descontinuado
HR1396/55
Saboreie comida caseira todos os dias
A Philips apresenta a nova picadora Philips para lhe dar uma mão na cozinha. Pode picar tudo o que quiser - vegetais, ervas aromáticas, frutos secos, etc., em alguns segundos. Graças ao seu funcionamento por pressão e tamanho compacto, picar ingredientes nunca foi tão fácil.
400 W
1 l
Taça em plástico
2 lâminas
Controlo fácil com apenas uma mão utilizando o botão.
2.6
de 5
5
Críticas
Gardell
10/03/2011
España
mejor comprate una batidora philips con acessorios
funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico
Esta avaliação foi feita para HR1396/55
Esta avaliação foi feita para HR1396/55
mcds
24/03/2012
France
tres bon produit
tres bein un probleme quand meme j'ai cassé le couteau IMPOSSIBLE d'en recommande un pas de pieces detachées tres decu car du tout je dois en acheter un autre je cherche un hachoir d'une autre marque ou on peut avoir les pieces detécheés
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR1396/55 Hachoir
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HR1396/55 Hachoir
massimo
19/09/2011
Italia
il prodotto funziona bene ma si rompe
Si rompe facilmente il cursore che attiva l'interrutore. Quindi non trovando il ricambio lo devi buttare. Vero che costa poco, ma non per questo si deve rompere. Grazie.
Esta avaliação foi feita para HR1396/55 Tritatutto
Esta avaliação foi feita para HR1396/55 Tritatutto