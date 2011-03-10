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  • Saboreie comida caseira todos os dias
  • Saboreie comida caseira todos os dias
  • Saboreie comida caseira todos os dias
  • Saboreie comida caseira todos os dias
  • Saboreie comida caseira todos os dias
  • Saboreie comida caseira todos os dias
  • Saboreie comida caseira todos os dias
  • Saboreie comida caseira todos os dias
  • Saboreie comida caseira todos os dias
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Descontinuado

Picadora

HR1396/55

2.6

| (5) Críticas

Saboreie comida caseira todos os dias

A Philips apresenta a nova picadora Philips para lhe dar uma mão na cozinha. Pode picar tudo o que quiser - vegetais, ervas aromáticas, frutos secos, etc., em alguns segundos. Graças ao seu funcionamento por pressão e tamanho compacto, picar ingredientes nunca foi tão fácil.

Ver todos os benefícios

Cebolas, tomates, ervas aromáticas e muito mais picados na perfeição

Saboreie comida caseira todos os dias

  • 400 W

  • 1 l

  • Taça em plástico

  • 2 lâminas

Botão de pressão

Botão de pressão

Controlo fácil com apenas uma mão utilizando o botão.

Versátil

Versátil

Taça em plástico de 1 l

Taça em plástico de 1 l

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.6

de 5

5

Críticas

5
2

10/03/2011

España

España

mejor comprate una batidora philips con acessorios

funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico

Esta avaliação foi feita para HR1396/55

Esta avaliação foi feita para HR1396/55

24/03/2012

France

France

tres bon produit

tres bein un probleme quand meme j'ai cassé le couteau IMPOSSIBLE d'en recommande un pas de pieces detachées tres decu car du tout je dois en acheter un autre je cherche un hachoir d'une autre marque ou on peut avoir les pieces detécheés

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR1396/55 Hachoir

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HR1396/55 Hachoir

19/09/2011

Italia

Italia

il prodotto funziona bene ma si rompe

Si rompe facilmente il cursore che attiva l'interrutore. Quindi non trovando il ricambio lo devi buttare. Vero che costa poco, ma non per questo si deve rompere. Grazie.

Esta avaliação foi feita para HR1396/55 Tritatutto

Esta avaliação foi feita para HR1396/55 Tritatutto

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