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Picadora

Descontinuado

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Picadora

HR1396/55

Picadora

Descontinuado

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Manuais e documentação

User Manual Philips Chopper

  • PDF ficheiro, 2.1 MB
  • 13 March 2026

A Philips apresenta a nova picadora Philips para lhe dar uma mão na cozinha. Pode picar tudo o que quiser - vegetais, ervas aromáticas, frutos secos, etc., em alguns segundos. Graças ao seu funcionamento por pressão e tamanho compacto, picar ingredientes nunca foi tão fácil.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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