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Descontinuado
Assistência
HR1396/55
Descontinuado
User Manual Philips Chopper
A Philips apresenta a nova picadora Philips para lhe dar uma mão na cozinha. Pode picar tudo o que quiser - vegetais, ervas aromáticas, frutos secos, etc., em alguns segundos. Graças ao seu funcionamento por pressão e tamanho compacto, picar ingredientes nunca foi tão fácil.