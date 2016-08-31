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  • Prepare facilmente especialidades caseiras
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Descontinuado

Batedeiras de mão

HR1561/55

3

| (18) Críticas

Prepare facilmente especialidades caseiras

A batedeira Philips ajuda-o a criar deliciosas especialidades caseiras. O seu motor potente de 400 W, as 3 velocidades e o conjunto de varas para bater e pás para massa facilitam a preparação da massa mais pesada. A caixa de arrumação especial torna a sua arrumação extremamente simples.

Ver todos os benefícios

Potente motor de 400 W

Prepare facilmente especialidades caseiras

  • 400 W

  • Varas em aço inoxidável

  • Pás para massa, com caixa de arrumação

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.

Potente motor de 400 W

Potente motor de 400 W

Inclui pás para claras e para massas

Inclui pás para claras e para massas

Pás para claras e para massas em aço inoxidável para a sua batedeira Philips para que todas as suas receitas fiquem batidas/mexidas e amassadas com perfeição.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.0

de 5

18

Críticas

31/08/2016

Nederland

Nederland

Mooi apperaat

Met dit product kan iedereen makkelijk aan de slag werkt uitstekend en niet te duur.

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Esta avaliação foi feita para HR1561/55 Handmixer

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08/06/2016

Nederland

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Comprador verificado

Zeer tevreden met dit product

Heb met dit product al heel goed kunnen werken, het voldoet prima waar ik voor gebruik

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09/04/2013

Nederland

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Comprador verificado

gemakkelijk in gebruik

ligt goed in de hand. krachtige motor, prima voor b.v. deeg maken.

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