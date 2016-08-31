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Descontinuado
HR1561/55
Prepare facilmente especialidades caseiras
A batedeira Philips ajuda-o a criar deliciosas especialidades caseiras. O seu motor potente de 400 W, as 3 velocidades e o conjunto de varas para bater e pás para massa facilitam a preparação da massa mais pesada. A caixa de arrumação especial torna a sua arrumação extremamente simples.
400 W
Varas em aço inoxidável
Pás para massa, com caixa de arrumação
Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.
Pás para claras e para massas em aço inoxidável para a sua batedeira Philips para que todas as suas receitas fiquem batidas/mexidas e amassadas com perfeição.
3.0
de 5
18
Críticas
Tony60
31/08/2016
Nederland
Mooi apperaat
Met dit product kan iedereen makkelijk aan de slag werkt uitstekend en niet te duur.
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Lofikime
08/06/2016
Nederland
Comprador verificado
Zeer tevreden met dit product
Heb met dit product al heel goed kunnen werken, het voldoet prima waar ik voor gebruik
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ouwevent
09/04/2013
Nederland
Comprador verificado
gemakkelijk in gebruik
ligt goed in de hand. krachtige motor, prima voor b.v. deeg maken.
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