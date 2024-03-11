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Manuais e documentação

User Manual Philips Daily Collection Hand mixers

  • PDF ficheiro, 4.7 MB
  • 11 March 2024

A batedeira Philips ajuda-o a criar deliciosas especialidades caseiras. O seu motor potente de 400 W, as 3 velocidades e o conjunto de varas para bater e pás para massa facilitam a preparação da massa mais pesada. A caixa de arrumação especial torna a sua arrumação extremamente simples.

  • PDF ficheiro
  • 4 April 2024

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