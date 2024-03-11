Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
HR1561/55
Descontinuado
User Manual Philips Daily Collection Hand mixers
A batedeira Philips ajuda-o a criar deliciosas especialidades caseiras. O seu motor potente de 400 W, as 3 velocidades e o conjunto de varas para bater e pás para massa facilitam a preparação da massa mais pesada. A caixa de arrumação especial torna a sua arrumação extremamente simples.