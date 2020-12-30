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  • Prepare facilmente especialidades caseiras
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Descontinuado

Batedeira

HR1568/03

Prepare facilmente especialidades caseiras

A batedeira da Philips com suporte, taça e filtro para misturar ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros. O seu potente motor de 300 W, as 5 velocidades, as varas de bater e as duas taças irão tornar a mistura de ingredientes numa actividade divertida e fácil.

Ver todos os benefícios

Batedeira com suporte e taça, filtro para misturar

Prepare facilmente especialidades caseiras

Suporte para batedeira

Suporte para batedeira

2 taças em vidro para pequenas e grandes quantidades

Motor potente de 300 W

Motor potente de 300 W

Motor potente de 300 W para processar uma variedade de ingredientes.

Especificações técnicas

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