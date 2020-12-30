Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HR1568/03
Prepare facilmente especialidades caseiras
A batedeira da Philips com suporte, taça e filtro para misturar ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros. O seu potente motor de 300 W, as 5 velocidades, as varas de bater e as duas taças irão tornar a mistura de ingredientes numa actividade divertida e fácil.
Motor potente de 300 W para processar uma variedade de ingredientes.
Críticas