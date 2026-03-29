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A batedeira da Philips com suporte, taça e filtro para misturar ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros. O seu potente motor de 300 W, as 5 velocidades, as varas de bater e as duas taças irão tornar a mistura de ingredientes numa actividade divertida e fácil.

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  • 29 March 2026

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