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Descontinuado

Viva CollectionVarinha

HR1617/00

3.7
| (39) Críticas
Saboreie comida e bebidas caseiras todos os dias
A varinha Philips HR1617/00 combina 650 watts de potência com uma lâmina de dupla acção e várias regulações de velocidade, obtendo preparados incrivelmente cremosos em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!
Ver todos os benefícios

Liquidificar, picar e bater facilmente a qualquer velocidade

Saboreie comida e bebidas caseiras todos os dias

  • 650 W, pé metálico

  • Lâmina de dupla acção

  • Copo de 1,7 L, picadora XL, batedor

  • 16 velocidades + turbo

Seleccione a velocidade perfeita para cada tipo de ingrediente

Seleccione a velocidade perfeita para cada tipo de ingrediente

Com 16 regulações de velocidade pode seleccionar a velocidade ideal para todos os tipos de ingredientes, obtendo a sua consistência preferida ou os resultados de liquidificação mais cremosos.

Botão turbo extra potente para os ingredientes mais duros

Botão turbo extra potente para os ingredientes mais duros

Para os ingredientes mais duros.

Lâmina de dupla acção

Lâmina de dupla acção

A lâmina de dupla acção da varinha Philips corta horizontalmente e verticalmente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

39

Críticas

10/12/2013

España

España

Muy buen porducto

Compramos en casa este producto y funciona a las mil maravillas, puedes picar, triturar lo que sea en un momento y las varillas para montar un aliado para la repostería

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1617/00 Batidora de mano

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05/12/2013

España

España

Producto con 3 accesorios muy útiles

Decidi comprarme esta batidora y la verdad es que estoy muy contenta con ella por su gran potencia y sobretodo por sus tres accesorios, su picadora muy práctica y fácil de limpiar , su barilla para montar (ideal para reposteria) y su jarra de gran capacidad muy útil si quieres hacer pures ya que puedes prepararlos en ella y también guardarlos en el frigorífico e incluso servirlos posteriormente, muy buena idea.

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21/07/2013

España

España

Muy buen Producto.

Muy satisfecha con el funcionamiento,necesita poco tiempo para dejarlo todo perfecto.

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