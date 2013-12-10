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Descontinuado
HR1617/00
650 W, pé metálico
Lâmina de dupla acção
Copo de 1,7 L, picadora XL, batedor
16 velocidades + turbo
Com 16 regulações de velocidade pode seleccionar a velocidade ideal para todos os tipos de ingredientes, obtendo a sua consistência preferida ou os resultados de liquidificação mais cremosos.
Para os ingredientes mais duros.
A lâmina de dupla acção da varinha Philips corta horizontalmente e verticalmente.
3.7
de 5
39
Críticas
Nuria82
10/12/2013
España
Muy buen porducto
Compramos en casa este producto y funciona a las mil maravillas, puedes picar, triturar lo que sea en un momento y las varillas para montar un aliado para la repostería
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Viva Collection HR1617/00 Batidora de mano
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Tresdetres
05/12/2013
España
Producto con 3 accesorios muy útiles
Decidi comprarme esta batidora y la verdad es que estoy muy contenta con ella por su gran potencia y sobretodo por sus tres accesorios, su picadora muy práctica y fácil de limpiar , su barilla para montar (ideal para reposteria) y su jarra de gran capacidad muy útil si quieres hacer pures ya que puedes prepararlos en ella y también guardarlos en el frigorífico e incluso servirlos posteriormente, muy buena idea.
Sim, recomendo este produto
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crismajecris
21/07/2013
España
Muy buen Producto.
Muy satisfecha con el funcionamiento,necesita poco tiempo para dejarlo todo perfecto.
Sim, recomendo este produto
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