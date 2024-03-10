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Manuais e documentação

User Manual Philips Viva Collection Hand blender

  • PDF ficheiro, 3.4 MB
  • 10 March 2024

A varinha Philips HR1617/00 combina 650 watts de potência com uma lâmina de dupla acção e várias regulações de velocidade, obtendo preparados incrivelmente cremosos em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!

  • PDF ficheiro
  • 10 December 2024

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