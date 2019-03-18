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  • Extração fácil de todo o sumo.
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Colecção VivaEspremedor

HR1832/00

4
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Extração fácil de todo o sumo.
Tudo o que poderia esperar de um espremedor – elevada extracção de sumo, limpeza em 1 minuto – num design compacto com metade do tamanho! * Delicie-se com sumos saudáveis e caseiros todos os dias.
Ver todos os benefícios

Design compacto "tudo em um"

Extração fácil de todo o sumo.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Sistema antipingos

Espremedor compacto sempre à mão na bancada da sua cozinha

Espremedor compacto sempre à mão na bancada da sua cozinha

Com apenas metade do tamanho*, este espremedor ocupa um espaço limitado. Pode deixá-lo na bancada da sua cozinha ou guardá-lo facilmente.

Extraia sumo directamente para o seu copo

Extraia sumo directamente para o seu copo

Este espremedor permite-lhe utilizar o seu próprio copo (altura máx. de 12 cm). Coloque-o directamente sob a saída integrada e está pronto a extrair sumo.

Até 1,5 L de uma só vez

Até 1,5 L de uma só vez

Pode preparar até 1,5 L de sumo de uma só vez, sem precisar de esvaziar o recipiente para a polpa.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

18/03/2019

Portugal

Portugal

Bom desempeno

Embora não a tenha há muito tempo estou muito satisfeito.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR1832/00 Espremedor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR1832/00 Espremedor

01/06/2017

Portugal

Portugal

Sumos otimos e saudáveis

[Employee of philipsglobal] Um espremedor de sumos expetacular, faz uns sumos muito bons , facil de limpar e facil de utilizar

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR1832/00 Espremedor

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. Em comparação com o espremedor da colecção Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73