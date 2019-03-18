Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
500 W
QuickClean
1,5 l
Sistema antipingos
Com apenas metade do tamanho*, este espremedor ocupa um espaço limitado. Pode deixá-lo na bancada da sua cozinha ou guardá-lo facilmente.
Este espremedor permite-lhe utilizar o seu próprio copo (altura máx. de 12 cm). Coloque-o directamente sob a saída integrada e está pronto a extrair sumo.
Pode preparar até 1,5 L de sumo de uma só vez, sem precisar de esvaziar o recipiente para a polpa.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Sousa50
18/03/2019
Portugal
Bom desempeno
Embora não a tenha há muito tempo estou muito satisfeito.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR1832/00 Espremedor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR1832/00 Espremedor
Gonçalves
01/06/2017
Portugal
Sumos otimos e saudáveis
[Employee of philipsglobal] Um espremedor de sumos expetacular, faz uns sumos muito bons , facil de limpar e facil de utilizar
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR1832/00 Espremedor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Colecção Viva HR1832/00 Espremedor
Em comparação com o espremedor da colecção Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73