Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Preparação de alimentos
Todas as séries
Colecção Viva Espremedor
Assistência
HR1832/00
Ir para loja
Registe o seu produto
Registe-se num período de 90 dias após a compra e obtenha garantia alargada (podem aplicar-se condições).
UK Declaration of Conformity - English (US)
Eco passport Philips Viva Collection Slow juicer - English (US)
O espremedor Philips emite um odor desagradável
O meu espremedor da Philips torna-se mais lento durante a utilização
Contactar a Philips
Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).