Pague com MB WAY
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Preparação de alimentos
Todas as séries
Série 3000 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l
Assistência
HR2291/01
Ir para loja
Iniciar sessão ou criar uma conta
Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Por que razão a fruta congelada não fica liquidificada corretamente na minha liquidificadora Philips?
Contactar a Philips
Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).