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Sistema ProBlend
Capacidade máxima de 2 L
Capacidade efetiva de 1,25 L
2 regulações de velocidade e impulsos
Jarro de vidro
Use o sistema ProBlend e a regulação de impulsos para triturar cubos de gelo em pedaços finos em apenas 45 segundos**. Perfeito para as suas bebidas geladas e batidos favoritos e ideal para sobremesas especiais.
As lâminas de aço inoxidável duradouras permanecem afiadas e sem ferrugem nem manchas durante mais tempo.
Produza uma vasta gama de bebidas e prepare de forma rápida ingredientes para as suas refeições favoritas com 2 regulações de velocidade e de impulsos à escolha. Utilize com ingredientes como ervas aromáticas, especiarias e legumes, para moer café e até para triturar gelo para fazer um delicioso batido gelado.
4.6
de 5
13
Críticas
100%
recomendam este produto
sandraalexs7
28/02/2022
Portugal
Parte da promoção
Prático e eficaz
Solução ideal para fazer o batido mais cremoso e saudável. Qualquer que seja o preparado fica com a consistência perfeita. As suas lâminas funcionam na perfeição para picar gelo e o motor aguenta bastante tempo em potência máxima. De fácil utilização permite que, com vigilância até as crianças possam participar na preparação das refeições, bolos e bebidas. Ótimo para a utilização diária, pois torna-se fácil de limpar e garante a segurança alimentar por ter um jarro de vidro, o que me satisfaz bastante.
Pontos positivos
Fácil utilização
Pontos negativos
Um pouco pesada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l
CristinaJorge95
22/02/2022
Portugal
Parte da promoção
Excelentes funcionalidades
Nunca tinha tido uma liquidificadora mas esta é incrível, faço os melhores batidos que alguma vez ja provei e mais , ate bolos eu consigo bater nesta liquidificadora! Adoro , otima. Recomendaria a toda a gente que gostaria de comprar uma , esta marca é espetacular!
Pontos positivos
É rapida , tem várias funções, bate super rapido , otimo para batidos
Pontos negativos
Nao vejo desvantagens algumas , eu adoro
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l
Aliana
14/02/2022
Portugal
Parte da promoção
Um ótimo produto para todas as famílias
A liquidificadora da Philips 3000 Series HR2291/01 não se desloca durante o seu funcionamento, não é demasiado ruidosa e, para mim, o ponto mais forte é a rapidez em que transforma o que colocamos no copo (o creme de cenoura, ficou pronto em cerca de 15 segundos, o batido de iogurte e o creme de maçã cerca de 5 segundos) e não “salpica” enquanto funciona.
Pontos positivos
Rapidez e aveludado do produto final
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HR2291/01 Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l
Sim, recomendo este produto
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Testado no modo MAX em várias receitas
se for considerado um copo de 200 ml