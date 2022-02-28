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  • Misturas suaves sem grumos em 45 segundos*
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Série 3000Liquidificadora ProBlend Crush Tech. 600 W 2 l

HR2291/01

4.6
| (13) Críticas | 100% recomendam este produto
Misturas suaves sem grumos em 45 segundos*
Concebido para melhorar a sua liquidificação no dia a dia, com a potência de 600 W e o desempenho da lâmina de que necessita para processar todos os seus ingredientes e até triturar gelo. Proporciona uma consistência suave com o mínimo de esforço e em pouco tempo.
Ver todos os benefícios

Sistema ProBlend exclusivo

Misturas suaves sem grumos em 45 segundos*

  • Sistema ProBlend

  • Capacidade máxima de 2 L

  • Capacidade efetiva de 1,25 L

  • 2 regulações de velocidade e impulsos

  • Jarro de vidro

Tritura o gelo em pedaços finos em apenas 45 segundos**

Tritura o gelo em pedaços finos em apenas 45 segundos**

Use o sistema ProBlend e a regulação de impulsos para triturar cubos de gelo em pedaços finos em apenas 45 segundos**. Perfeito para as suas bebidas geladas e batidos favoritos e ideal para sobremesas especiais.

Lâminas em aço inoxidável duradouras

Lâminas em aço inoxidável duradouras

As lâminas de aço inoxidável duradouras permanecem afiadas e sem ferrugem nem manchas durante mais tempo.

2 regulações de velocidade e de impulsos à escolha

2 regulações de velocidade e de impulsos à escolha

Produza uma vasta gama de bebidas e prepare de forma rápida ingredientes para as suas refeições favoritas com 2 regulações de velocidade e de impulsos à escolha. Utilize com ingredientes como ervas aromáticas, especiarias e legumes, para moer café e até para triturar gelo para fazer um delicioso batido gelado.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

13

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

28/02/2022

Portugal

Portugal

Prático e eficaz

Solução ideal para fazer o batido mais cremoso e saudável. Qualquer que seja o preparado fica com a consistência perfeita. As suas lâminas funcionam na perfeição para picar gelo e o motor aguenta bastante tempo em potência máxima. De fácil utilização permite que, com vigilância até as crianças possam participar na preparação das refeições, bolos e bebidas. Ótimo para a utilização diária, pois torna-se fácil de limpar e garante a segurança alimentar por ter um jarro de vidro, o que me satisfaz bastante.

Pontos positivos

Fácil utilização

Pontos negativos

Um pouco pesada

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22/02/2022

Portugal

Portugal

Excelentes funcionalidades

Nunca tinha tido uma liquidificadora mas esta é incrível, faço os melhores batidos que alguma vez ja provei e mais , ate bolos eu consigo bater nesta liquidificadora! Adoro , otima. Recomendaria a toda a gente que gostaria de comprar uma , esta marca é espetacular!

Pontos positivos

É rapida , tem várias funções, bate super rapido , otimo para batidos

Pontos negativos

Nao vejo desvantagens algumas , eu adoro

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14/02/2022

Portugal

Portugal

Um ótimo produto para todas as famílias

A liquidificadora da Philips 3000 Series HR2291/01 não se desloca durante o seu funcionamento, não é demasiado ruidosa e, para mim, o ponto mais forte é a rapidez em que transforma o que colocamos no copo (o creme de cenoura, ficou pronto em cerca de 15 segundos, o batido de iogurte e o creme de maçã cerca de 5 segundos) e não “salpica” enquanto funciona.

Pontos positivos

Rapidez e aveludado do produto final

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Avisos legais

  1. Testado no modo MAX em várias receitas

  2. se for considerado um copo de 200 ml